Svelato il nome, mentre Sky vara una docu-serie sulla Rossa. Nuova Ferrari, sarà SF-24

Si chiamerà come previsto, SF-24, la nuova Ferrari che si toglierà i veli in diretta streaming il 13 febbraio a Maranello. Ieri l’annuncio sui social: "Anno nuovo, nome nuovo, stesso obiettivo. Pronti a dire ciao alla SF-24?". La presentazione della nuova Rossa arriverà otto giorni prima l’inizio dei test in Bahrain, dove il Mondiale scatterà il 2 marzo.

Intanto Sky Sport sta per lanciare DiscoveRED-Scuderia Ferrari, documentario in 6 puntate in onda da sabato 3 a martedì 13 febbraio anche in streaming su NOW, con il backstage inedito delle giornate fondamentali della scuderia di Maranello. Nei 6 episodi (Costruire un sogno, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Galleria del vento, Remote garage, Si va in pista) saranno svelati particolari inediti su piloti e squadra corse. Intanto il Cavallino festeggia la vittoria, arrivata nella notte di domenica, con la 296 GT3 nella 24 Ore di Daytona, con l’equipaggio dei piloti ufficiali Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado.