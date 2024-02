Tra indagini e battesimi. Horner sarà ascoltato venerdì. Ferrari accende il motore sul web

Mentre la Ferrari accende il motore della SF-24 e lo fa sentire al popolo del web, in casa Red Bull il caso di Chris Horner rischia di avere ripercussioni immediate molto pesanti. Il team principal della scuderia che ha domincato negli ultimi 18 anni, da quando Horner è in sella, è sotto indagine da parte della proprietà perché una dipendente lo ha accusato di "comportamento inappropriato". Accuse che Horner ha respinto: "Nego completamente queste affermazioni", ha detto, ma la proprietà che ha avviato una indagine indipendente vuole arrivare a chiudere in fretta il capitolo e venerdì Horner sarà ascoltato. Red Bull non rilascia commenti. Con Horner la scuderia ha vinto sette mondiali piloti e sei costruttori. Il lancio della nuova vettura è in programma per il 15 febbraio, due giorni dopo quello della Ferrari che intanto ieri ha pubblicato sui propri canali social il rumore dell’accensione della nuova power unit che muoverà le vetture di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Accensione che si è verificata, tecnicamente, qualche giorno fa all’interno della Gestione Sportiva di Maranello. La Ferrari ha diffuso in un breve video l’accensione della vettura, con il rumore del V6 che risuona tra immagini di Maranello, con rintocchi di campane: quelle che tradizionalmente salutano le vittorie della Rossa.