Verstappen corre da solo. Un dessert con le Rosse. Sainz, che recupero

Ieri, Verstappen ha definito la pole in Australia come "inattesa". E oggi, mentre state leggendo (vista la partenza alle 5 italiane), sul circuito australiano l’asso Olandese potrebbe aver già centrato la sua 57esima vittoria in carriera. Intanto ieri il pilota Red Bull – che un po’ si era ’nascosto’ durante le libere – ha centrato la 37esima pole in carriera, davanti solo a un sorprendente Carlo Sainz, affamato di pista dopo il rientro dall’operazione per appendicite, soddisfatto a tal punto da dire: "Il passo gara sembra esserci. Se tutto sarà perfetto, si può vincere". Bene, ma non benissimo Charles Leclerc: il monegasco, inizialmente quinto ha approfittato di una penalità di tre posti a Perez per aver "ostacolato inutilmente" in pista Hulkenberg, ed è salito in seconda fila.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull 1’15”915), 2. Carlos Sainz (Ferrari 1’16”185), 2ª fila: 3. Lando Norris (McLaren 1’16”315), 4. Charles Leclerc (Ferrari 1’16”435), 3ª fila: 5. Oscar Piastri (McLaren 1’16”572), 6. Sergio Perez (Red Bull 1’16”274), 4ª fila 7. George Russell (Mercedes 1’16”724), 8. Yuki Tsunoda (Racing Bulls 1’16”788), 5ª fila 9. Lance Stroll (Aston Martin 1’17”072 10). Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’17”552.

La classifica piloti

1. Max Verstappen 51 punti, 2. Sergio Perez 36, 3. Charles Leclerc 28, 4. George Russell 18, 5. Oscar Piastri 16, 6. Carlos Sainz 15, 7. Fernando Alonso 12, 8. Lando Norris 12, 9. Lewis Hamilton 8, 10. Oliver Bearman 6.

La classifica costruttori vede in testa la scuderia Red Bull con 87 punti, segue la Ferrari con 49, poi le frecce d’argento Mercedes (28), McLaren a 26, Aston Martin a 13 e Haas a 1.