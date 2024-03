Tabellone Indian Wells 2024 in Pdf, gli incroci di Sinner. Sfida con Alcaraz in semifinale?

Indian Wells, 5 marzo 2024 – Comincerà al secondo turno l’avventura di Jannik Sinner al Master 1000 di Indian Wells. Il numero uno del tennis italiano e numero 3 della classifica ATP farà così il suo debutto con la nuova posizione in uno dei tornei più importanti della stagione che potrebbe offrirgli punti fondamentali per la corsa al vertice del seeding. Nella notte italiana si sono infatti tenuti i sorteggi per il tabellone principale del torneo statunitense, con l’azzurro che godendo di un bye attenderà l’avversario vincente della sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americano Marcos Giron. In caso di vittoria, Sinner potrebbe affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff al terzo turno e successivamente Ben Shelton agli ottavi di finale. Il tennista altoatesino è stato inserito nella parte bassa del tabellone, la stessa di Carlos Alcaraz che lo precede in classifica e sul quale punterà a recuperare ulteriore terreno proprio ad Indian Wells. Un eventuale scontro diretto con lo spagnolo, campione in carica ad Indian Wells, potrebbe avvenire soltanto in semifinale, con Andrey Rublev come potenziale ostacolo ai quarti di finale.

Il tabellone in Pdf

Gli altri italiani

Sempre nella parte bassa è stato inserito anche Matteo Arnaldi che è stato sfortunato nel sorteggio e troverà subito l’insidia Luca Van Assche e in caso di vittoria proprio B. Se l’italiano dovesse arrivare al terzo turno, l’avversario poi potrebbe essere il canadese Felix Auger-Aliassime. In tutto gli italiani in gara al Master 1000 americano saranno 6, con gli altri 4 azzurri inseriti nella parte alta del tabellone. Si tratta di Fabio Fognini (wild card), Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Quest’ultimo inizierà la sua avventura contro Carballes Baena e, in caso di vittoria, potrebbe esserci Medvedev sulla sua strada. Sonego affronterà invece Miomir Kecmanovic mentre Fognini se la vedrà con Zapata Miralles.

Musetti invece è già al secondo turno grazie al bye e attende il vincente della sfida tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov, nel tabellone principale grazie al ranking protetto.

Il ritorno di Djokovic e Nadal

Attesa poi per il ritorno ad Indian Wells del numero uno al mondo Novak Djokovic, assente dal Master 1000 americano da 5 anni a causa delle restrizioni sulla vaccinazione covid. Il serbo attende al secondo turno il giocatore che uscirà dalla sfida tra Vukic e un qualificato. Riflettori anche su Nadal che tornerà in campo aa due mesi dall’infortunio dell’ATP di Brisbane. Anche lui godrà del ranking protetto e se la vedrà con Milos Raonic, ad Indian Wells con una wild card. Chi vince troverà sulla sua strada Holge Rune. Il primo turno del torneo prenderà il via domani, 6 marzo, alle ore 20 italiane.