Italia-Argentina Coppa Davis 0-1, crollo Musetti. Ora tocca a Sinner

Malaga, 21 novembre 2024 – A volte ci sono geni inaspettati pure dove sembra impossibile trovarli. Musetti-Cerundolo non è solo una sfida, ma un gioco di contrasti, un calvario azzurro (6-4, 6-1 per l’argentino), che gela il tifo tricolore. Ora palla a Jannik Sinner, che può solo vincere per portare la sfida al doppio decisivo.

Il bel tennis non vince contro il soldato della terra: due giocatori quasi agli antipodi. L’argentino figlio d’arte aveva il futuro già scritto, con mamma e papà tennisti. L’azzurro, figlio di un operaio del marmo e di un’impiegata ha trovato il talento dentro di sé, quei ‘geni’ che l’hanno portato anche alla medaglia olimpica. Nel grande confronto di stile a Malaga però è Lorenzo a mettere subito la testa avanti, con il break acciuffato in partenza. Francisco non ci mette molto però ad armarsi dell’amor di patria albiceleste e a rimontare. E’ un forcing pazzesco quello di Cerundolo: gioca sempre in pressing su Musetti, con i piedi vicinissimi al campo, fino a issarsi a palla break nel quinto game, che poi Lorenzo riesce ad annullare. Partita di grande equilibrio, giocata sul filo del rasoio, sofferta soprattutto sui turni di battuta del carrarino, che con un doppio fallo e una palla a mezza rete finisce sotto per 3-4. E’ come se una maledizione aleggiasse sui turni di battuta dei due giocatori, perché subito dopo Lorenzo si riprende il maltolto, ma la tranquillità non dura nemmeno il tempo di un game, e siamo daccapo sul 4-5. A quel punto per Cerundolo – sfruttando anche i gradi dello sfavorito - chiudere il primo set è un gioco da ragazzi. L’azzurro sembra un po’ prigioniero del proprio gioco, bellissimo, ma subisce la pressione dell’argentino che prende subito il comando anche alla ripresa. Cerundolo è un fiume in piena, spinto dal boato del tifo sudamericano, che a Malaga non manca. In un attimo, davanti a un Musetti impotente, sale sul 62.