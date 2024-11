Nadal sconfitto da Van de Zandschulp in Coppa Davis, le lacrime di Rafa durante l’inno

Malaga, 19 novembre 2024 – Emozione palpabile e un campione sull’orlo delle lacrime. Il ritorno di Rafa Nadal in Davis (ha annunciato che si ritirerà a alla fine del torneo) si apre con gli occhi lucidi e si chiude con una sconfitta contro Botic Van de Zandschulp (6-4, 6-4). Sarà davvero l’ultima? Non è detto, Rafa potrebbe tornare in campo in caso di doppio decisivo, ma anche se la Spagna dovesse passare il turno.

Scattata la Final 8, la fase a eliminazione diretta di Coppa Davis, in programma al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga fino al 24 novembre il match si gioca in una vera bolgia, tutta gialla e rossa. Ogni punto di Nadal scoppia in una vera e propria ovazione.

E’ la sfida inaugurale quella tra Spagna e Olanda, che si affrontano per la prima volta dopo venti anni. Il Primo punto è per gli Oranje grazie a Botic Van de Zandschulp, che si impone a Rafael

Nadal, ai suoi ultimi scambi prima del ritiro dalle scene, per 6-4 6-4. A seguire, la sfida tra i numeri uno Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor; in caso di parità sarà decisivo il doppio, che vedrà Carlos Alcaraz e (probabilmente) Marcel Granollers sfidare Wesley Koolhof e Botic Van de Zandschulp.