Federer scrive Nadal, la lettera: “Amico, tiferò sempre per te”

Roma, 19 novembre 2024 – Li abbiamo visti piangere, mano nella mano, vestiti d’azzurro dopo l’ultima partita di Federer nel 2022. Ora, che è arrivato il momento del ritiro anche per Nadal – ancora da vedere se riuscirà a scendere in campo a Malaga per la Coppa Davis –, re Roger scrive una lettera omaggio all’amico Rafa. Una dichiarazione di stima, affetto, un amarcord che racconta come una delle più grandi rivalità sportive di sempre sia al contempo una splendida amicizia.

Federer scrive su Instagram al maiorchino per "condividere un paio di cose prima di rischiare di commuovermi. Cominciamo con l'ovvio: mi hai battuto, tante volte. Più di quante io sia riuscito a battere te - scrive l'ex numero uno del mondo svizzero -. Mi hai sfidato in modi in cui nessun altro avrebbe potuto”.

Una rivalità che ha influito tanto anche sul gioco di Roger. “Sulla terra rossa mi sembrava di entrare nel tuo giardino di casa, e mi hai fatto lavorare più duramente di quanto avrei mai pensato di poter fare. Mi hai fatto reinventare il mio gioco, arrivando persino a cambiare le dimensioni della mia racchetta, nella speranza di ottenere un vantaggio (e in effetti Federer ci è riuscito, portando a casa un Australian Open nel 2018 proprio contro Nadal, ndr). E sai cosa, Rafa, mi hai fatto amare ancora di più il tennis. Che carriera incredibile hai fatto... Inclusi 14 Roland Garros, storico! Hai reso orgogliosa la Spagna... hai reso orgoglioso l'intero mondo del tennis".

Tanti i ricordi che li legano, l'ultimo dei quali a Londra, "la Laver Cup nel 2022. La mia ultima partita. Per me significava tutto averti lì al mio fianco, non come mio rivale ma come mio compagno di doppio. Condividere il campo con te quella sera, e condividere quelle lacrime, sarà per sempre uno dei momenti più speciali della mia carriera".

"Amico, tiferò sempre per te”

"Rafa, so che sei concentrato sull'ultima sfida della tua epica carriera - conclude Federer - Ne parleremo quando sarà finita. Per ora, voglio solo congratularmi con la tua famiglia e la tua squadra, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel tuo successo. E voglio che tu sappia che il tuo vecchio amico tifa sempre per te, e tiferà con altrettanta forza per tutto ciò che farai dopo. Ti auguro sempre il meglio. Dal tuo grande fan, Roger".