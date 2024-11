Coppa Davis 2024: il programma completo, gli orari e dove vederla in tv

Roma, 20 novembre 2024 - L'Italia si candida come una delle grandi favorite per la Coppa Davis 2024. Il torneo, che si svolge a Malaga dal 19 novembre al 24, vedrà scendere in campo per gli azzurri il numero 1 del ranking Jannik Sinner, fresco di vittoria alle ATP Finals, assieme ai suoi compagni di squadra.

La manifestazione ha già emesso un verdetto importante nella giornata di ieri: andiamo ad analizzare quanto accaduto, la composizione della squadra italiana, il calendario completo e gli orari dei vari match. I padroni di casa della Spagna sono già stati eliminati al primo turno, quello dei quarti di finale. Questa sconfitta inattesa decreta anche la fine della carriera del leggendario Rafa Nadal, che ieri ha potuto salutare il suo pubblico disputando il primo match in singolare contro Van de Zandschulp. Il maiorchino è uscito sconfitto dall'incontro e Alcaraz era riuscito allungato la serie al terzo match, grazie al successo nel secondo singolare contro Griekspoor. Gli iberici hanno poi schierato proprio il giovane Carlitos assieme a Granollers per il doppio, che è stato vinto dalla coppia olandese Khoolhof-Van de Zandschulp.