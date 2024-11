Ritiro amaro per il fuoriclasse. Nadal, ultimo atto di un campione da leggenda. La lettera di Federer: "Tiferò sempre per te»

Silenzio, gioca Nadal. Nella sacralità del momento, si spegne pure quel diavolo del tifo da Davis, il campo diventa una cattedrale del tennis e comincia l’ultimo ballo di Rafa. Una sorta di ritorno alla Rocky Balboa, dopo appena una manciata di partite giocate in stagione. E gli occhi del Toro diventano subito lucidi mentre suona l’inno spagnolo. Poi però, contro l’olandese Van De Zanshulp, è una partita praticamente a senso unico dal finale triste: Rafa cerca più volte di risorgere dalle proprie ceneri, recupera pure un break nel secondo parziale mentre la folla accompagna con un boato ogni suo punto. Tutto vano, perché il finale da sogno è solo un’illusione: finisce con un doppio 6-4 il match che chiude la carriera di Rafa. Perché il doppio decisivo di ieri sera ha segnato in negativo il destino della Spagna, dopo che Alcaraz aveva riportato la sfida con l’Olanda sull’1-1 vincendo 7-6, 6-3 contro Griekspoor. Lo stesso Carlos, in coppia con Granollers, ha perso 6-7, 6-7 contro Koolhof-Van De Zandschulp. Sogno già infranto per i padroni di casa e fine di un’era, quella di Rafa.

E ad aprire la giornata da lacrima facile ci aveva pensato Roger Federer. Lunga, lunghissima la letterina scritta su Instagram dal campione elvetico, amico, rivale di sempre di Nadal. Li abbiamo visti piangere, mano nella mano, vestiti d’azzurro dopo l’ultima partita di Federer nel 2022 alla Laver Cup. "La mia ultima partita – scrive Re Roger –. Per me significava tutto averti lì al mio fianco, non come mio rivale ma come mio compagno di doppio. Condividere il campo con te quella sera, e condividere quelle lacrime, sarà per sempre uno dei momenti più speciali della mia carriera".

Una rivalità che ha fatto crescere uno in funzione dell’altro: "Mi hai fatto reinventare il mio gioco, arrivando persino a cambiare le dimensioni della mia racchetta – prosegue Federer –. E sai cosa, Rafa, mi hai fatto amare ancora di più il tennis. Hai reso orgogliosa la Spagna... hai reso orgoglioso l’intero mondo del tennis". Tutto il sentimento di chi ci è già passato, e aggiunge pure un filo di ironia: "Sono orgoglioso di aver fatto allenare i miei figli nelle tue accademie, ma allo stasso tempo temevo tornassero a casa giocando da mancini". L’ex numero 1 svizzero la chiude così: "Il tuo vecchio amico tifa sempre per te, e tiferà con altrettanta forza per tutto ciò che farai dopo. Ti auguro sempre il meglio. Dal tuo grande fan, Roger".

Oggi a Malaga c’è Germania-Canada, non prima delle 10, diretta Sky.

Gabriele Tassi