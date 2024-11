Coppa Davis 2024, l’Italia di Sinner contro l’Argentina. Quando vederla: orari tv

Malaga, 20 novembre 2024 – Parte l’avventura dell’Italia in Coppa Davis a Malaga. L’avversario, nei quarti di finale, è l’Argentina, squadra rognosa, con tempra e una buona dose di talento, soprattutto migliorata sulle superfici veloci rispetto a uno storico che parla di terraioli puri. Il pericolo numero uno è Francisco Cerundolo, ma in generale i sudamericani sono squadra di livello omogeneo, con tre giocatori nei primi quaranta della classifica mondiale e un doppio temibile fatto di specialisti. Volandri ha chiaramente l’arma Jannik Sinner, utilizzabile come numero uno nel secondo singolare ma in caso di evenienza anche in doppio, come successo nella trionfale cavalcata 2023. A completare la squadra il meglio del talento italico in singolare con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, più gli specialisti del doppio Bolelli-Vavassori.

L’Argentina non si batte da sola e per l’Italia si preannuncia un quarto di finale da non sottovalutare. Il capitano Guillermo Coria, vecchia conoscenza del circuito e, soprattutto, dei campi in terra rossa, ha convocato Sebastian Baez come numero uno, Francisco Cerundolo come numero due, e Thomas Etcheverry come eventuale riserva, mentre i doppisti sono gli specialisti Gonzalez e Molteni. Con questa formazione una partita è certa, nel secondo match, a meno che Coria non sparigli le carte, e sarà quella tra Jannik Sinner, numero uno azzurro, contro il corrispettivo argentino Baez, che è numero 27 delle classifiche mondiali, ma sul veloce non dovrebbe rappresentare un grosso problema. Più ostico il compito azzurro nel primo singolare, perché Cerundolo è giocatore di talento, numero 30 al mondo, e capace di fare buone cose anche sul veloce e toccherà a uno tra Berrettini e Musetti affrontarlo per il primo punto della sfida. In doppio andrà prestata attenzione alla coppia Molteni-Gonzalez, molto esperta e specialista anche sul veloce, tanto che a Shanghai si sono spinti fino alla finale, sconfitti dai fortissimi Koolhof-Mektic, mentre a Vienna sono usciti in semifinale per mano di Skupski e Venus.

Cinque i precedenti tra Italia e Argentina in Coppa Davis con un bilancio di tre vittorie italiane e due sudamericane. Il primo incontro risale ai quarti di finale 1983 con il netto successo albiceleste per 5-0, all’epoca si giocava al meglio dei cinque incontri, poi si è arrivati in anni più recenti, a partire dal 2014, primo turno, con il successo esterno degli azzurri per 1-3, riscattato dagli argentini nel 2016 a Pesaro per 1-3. Nel 2017, invece, vittoria esterna dell’Italia a Buenos Aires, mentre nella fase a gironi delle Finals 2022 ancora successo azzurro, stavolta per 2-1.

La partita tra Argentina e Italia valida per i quarti di finale di Coppa Davis si gioca giovedì 21 novembre a Malaga con orario di inizio alle 17, con doppia diretta tv su Rai Due e Sky Sport (canali 201 e 203). In streaming su Raiplay, Sky Go e Now Tv. La vincente affronterà una tra Usa e Australia.