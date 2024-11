Quando gioca Sinner in Coppa Davis contro Baez: orario e dove vedere l'incontro

Malaga, 21 novembre 2024 – L'Italtennis è a Malaga, dove a partire da oggi proverà a difendere il titolo di Coppa Davis conquistato l'anno scorso.

Jannik Sinner

Nei quarti di finale, gli azzurri si scontrano sul campo indoor in cemento del Palacio de Deportes José María Martín Carpena con l'Argentina del capitano Guillermo Coria, che per questo appuntamento ha convocato Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

La nostra Nazionale può invece contare su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Chi avrà la meglio fra le due squadra affronterà in semifinale la vincente della sfida fra Stati Uniti e Australia. Ovviamente l'osservato speciale in casa Italia è il numero uno del mondo, fresco di vittoria alle Nitto Atp Finals a Torino. L'altoatesino, dopo esserci già riuscito nella passata edizione della manifestazione, vuol nuovamente trascinare i suoi verso la conquista verso la cosiddetta "insalatiera". Il classe 2001 sarà il secondo dei suoi a scendere in campo dopo Lorenzo Musetti, che se la vedrà con Francisco Cerundolo. Sinner sfiderà il numero uno argentino Sebastian Baez, che attualmente occupa la 27esima posizione della graduatoria Atp.

I precedenti fra Sinner e Baez

Fino a questo momento i due hanno giocato l'uno contro l'altro in due occasioni e in entrambe ha fatto festa il nostro portacolori. L'ultimo confronto risale allo scorso Australian Open, quando il nativo di San Candido si è aggiudicato il match valevole per i sedicesimi di finale con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-3. Successo più sofferto per Sinner al Masters 1000 di Shangai del 2023, con l'azzurro a rimontare e a imporsi per 3-6, 6-3, 6-2.

Orario e dove vedere l'incontro

Sarà possibile seguire l'incontro di Sinner, in programma giovedì 21 novembre con inizio fissato non prima delle 19, in chiaro su Rai 2. A trasmettere l'incontro sarà anche Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile pure in live streaming su Rai Play, Now e Sky Go, applicazioni queste ultime due dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Jannik anche in doppio?

Il capitano Filippo Volandri sta pensando di schierare per il doppio Sinner in coppia con Matteo Berrettini. Ovviamente dipenderà dall'andamento della sfida. Quel che è certo è che dall'altra parte l'Albiceleste manderà in campo Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

