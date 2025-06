MotoGp Mugello: programma, circuito e orari tv

Bologna, 17 giugno 2025 – Il tempio del motociclismo italiano pronto per ospitare il tradizionale weekend di giugno del motomondiale. Il Mugello si tira a lucido per il gran premio d’Italia in programma dal 20 al 22 giugno. Si arriva in Toscana dopo il dominio di Marc Marquez ad Aragon, ma anche con un ritrovato Pecco Bagnaia alla fine terzo e più in fiducia in frenata all’anteriore. I dischi dei freni maggiorati hanno funzionato, assieme ad altri accorgimenti e il lunedì successivo ad Aragon si sono disputati i test generali con altre buone indicazioni. Pecco non sarà favorito al Mugello, ma sembra in grado di potersela giocare meglio rispetto a un inizio difficile di stagione. La classifica parla chiaro, con Marc Marquez in testa con 233 punti, 32 in più del fratello Alex Marquez e addirittura 93 di margine sul numero 63, il quale precede Franco Morbidelli quarto a 118 da Marquez. Il primo non Ducati, in sesta posizione dietro Di Giannantonio, è Johann Zarco con 136 punti di ritardo, davanti a Bezzecchi, Acosta e Aldeguer. Nella classifica dei team, invece domina Lenovo Ducati con 373 punti, poi Gresini a 274 e Pertamina VR46 a 214. Nei costruttori ancora più netta la superiorità di Borgo Panigale con 282 punti davanti ai 119 di Honda.

Il circuito

Situato a 30 km a nord-est di Firenze nella splendida campagna toscana, il Mugello è un circuito moderno con ottime strutture e un disegno perfetto per le moto. Acquistato dalla Ferrari nel 1988, il tracciato di 5.245km è stato ristrutturato secondo standard elevati e vanta una reputazione sempre crescente come uno dei circuiti più moderni, panoramici e sicuri al mondo. Un mix di curve lente e veloci con curvoni scorrevoli, lunghi rettilinei e variazioni di pendenza rendono il Mugello uno dei circuiti più impegnativi per piloti e ingegneri. Dopo aver ospitato il suo primo evento MotoGP nel 1976, la sede è diventata una struttura permanente nel 1991 dopo un'ampia ristrutturazione. Possibilità di sorpasso in curva 1 alla San Donato (da 350 orari a 90), con coraggio si può tentare anche nella spettacolare Casanova-Savelli, una esse da brivido in discesa, poi la Scarperia e il Correntaio, altre due staccate utili per tentare qualcosa. Pure l’ultima curva, la Bucine, è stata teatro di sorpassi mozzafiato.

I precedenti

Come detto, la prima edizione si è disputata nel 1976 con la vittoria in 500 di Barry Sheene su Suzuki, poi dal 1994 in avanti si è sempre corso al Mugello il gran premio d’Italia (prima alternanza tra Monza, Imola e Misano). Nel 1994 vinse Mick Doohan su Honda, primo di cinque successi di fila, interrotti solo nel 1999 da Alex Criville. Nel 2000 vittoria italiana con Loris Capirossi, poi sette successi consecutivi dal 2002 al 2008 di Valentino Rossi, mentre nelle ultime tre stagioni ha vinto Pecco Bagnaia. Negli ultimi due anni il ducatista ha fatto doppietta tra Sprint Race e gara lunga. Una sola vittoria in carriera in top class per Marc Marquez che vinse nel 2014.

I record del circuito

Il pilota più vincente di sempre al Mugello è il Dottore Valentino Rossi con sette vittorie, davanti a Mick Doohan e Jorge Lorenzo a 6, con l’aggiunta di sette pole position contro le 6 dell’australiano. Il giro record del tracciato appartiene invece a Jorge Martin in 1’44”504, stabilito nel 2024 nella Q2, mentre il giro veloce in gara è di Pecco Bagnaia (2024) in 1’45”770. La velocità massima raggiunta è di Pol Espargaro con 366 km/h stabilita l’anno scorso con la KTM.

Programma del weekend

Orari consueti europei per il gp del Mugello. La Moto gp scende in pista a partire da venerdì con le Free Practice alle 10.45 e le pre-qualifiche alle 15, mentre al sabato qualifiche a partire dalle 10.50 con Sprint Race alle 15 del pomeriggio. Domenica gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 con la Moto 2 e 14 con la Moto gp. Venerdì 20 giugno Ore 9.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 9.30 Moto 2 Free Practice 1 Ore 10.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 13.15 Moto 3 Practice Ore 14.05 Moto 2 Practice Ore 15.00 Moto gp Practice Sabato 21 giugno Ore 8.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 9.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 10.50 Moto gp Q1 Ore 11.15 Moto gp Q2 Ore 12.50 Moto 3 Q1 Ore 13.15 Moto 3 Q2 Ore 13.45 Moto 2 Q1 Ore 14.15 Moto 2 Q2 Ore 15.00 Moto gp Sprint Race Domenica 22 giugno Ore 9.40 Moto gp Warm up Ore 11.00 Moto 3 Gara Ore 12.15 Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Il fine settimana del Mugello si disputa dal 20 al 22 giugno con doppia diretta tv. I canali Sky, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Moto gp (208), trasmetteranno ogni minuto delle tre classi live a pagamento con telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e di Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. In streaming su Sky Go e Now Tv. Diretta in chiaro su Tv 8, canale 8 del digitale terrestre, sia delle qualifiche e della sprint race del sabato sia di tutte le gare della domenica. Spettacolo assicurato in una fase calda di calendario. Dopo il Mugello, infatti, si andrà subito nell’altra cattedrale del motociclismo. Il decimo appuntamento sarà ad Assen in Olanda dal 27 al 29 giugno, prima di un altro double tra Germania (13 luglio) e Rep. Ceca (20 luglio). A seguire pausa estiva di circa un mese per ripartire in Austria a Ferragosto. Leggi anche - Moto gp, Poncharal apre a Steiner per la cessione di Tech 3