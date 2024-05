Velista dell'anno, sesta vittoria per Caterina Banti e Ruggero Tita

Caterina Banti e Ruggero Tita trionfano ancora una volta al Velista dell’anno FIV tenutosi quest’anno nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Genova. La coppia imbattibile del Nacra 17 ha centrato il sesto riconoscimento consecutivo, staccando così anche Alessandra Sensini che di allori FIV ne aveva messi in bacheca quattro. “Vincere un campionato del mondo è un’impresa: pochi nel mondo sono stati in grado di ripetersi per tre volte…Ruggero Tita e Caterina Banti vincono il Velista dell’Anno FIV 2023!” Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha giustificato la scelta della Federazione di conferire ancora una volta al duo Tita-Banti il prestigioso riconoscimento. In lizza per il Velista dell’anno FIV c’erano anche Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich, Nicolò Renna ma la scelta è ricaduta proprio sulla coppia del Nacra 17 capace di vincere quattro mondiali, gli ultimi tre consecutivamente: l’oro ad Aarhus nel 2018, in Nova Scotia/Halifax nel 2022, a L'Aia nel 2023 e infine a La Grande Motte, in Francia due settimane fa. In bacheca per Tita e Banti anche l’oro olimpico vinto a Tokyo 2020 e all’orizzonte un’estate da vivere in acqua per andare nuovamente a caccia di medaglie: ad agosto ci saranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con i campi di regata a Marsiglia mentre poco tempo dopo Ruggero Tita sarà chiamato a spostarsi a Barcellona per unirsi come timoniere al team Luna Rossa impegnato nella 37a America’s Cup. La serata di gala della XXX edizione del Velista dell’Anno FIV è stata anche l’occasione per una standing ovation ai ragazzi che rappresenteranno l’Italia a Parigi 2024: il presidente federale Francesco Ettorre e Michele Marchesini, direttore tecnico della squadra Olimpica FIV sono saliti sul palco insieme ai 12 atleti che porteranno il tricolore in cerca di gloria. La squadra azzurra, oltre che da Tita e Banti, sarà composta da Marta Maggetti, Nicolò Renna, Maggie Pescetto, Riccardo Pianosi, Chiara Benini Floriani, Lorenzo Chiavarini, Jana Germani, Giorgia Bertuzzi, Elena Berta, Bruno Festo.