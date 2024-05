Volley, le azzurre di Velasco partono male: battute dalla Polonia 0-3 in Nations League

Finisce con una sconfitta per 3-0 (28-26, 25-23, 25-21) la prima partita dell’Italia di Julio Velasco nella Nations League, contro la Polonia guidata dall’italiano Lavarini e già qualificata per i Giochi di Parigi. La squadra azzurra ha retto a lungo il confronto, pur schierando un gruppo meno esperto delle polacche con le sole Danesi e Bosetti ad aver giocato partite di questo livello con continuità, ma nei momenti decisivi dei set Antropova e compagne hanno pagato qualche errore di troppo soprattutto in difesa.

L’Italia ora giocherà, sempre ad Antalya nella prima poule di Nations League, il 16 maggio contro la Germania (ore 13, diretta Dazn e VolleyballTv), il 17 maggio contro la Bulgaria (ore 19) e sabato 18 maggio contro le padrone di casa della Turchia (ore 19). L’Italia deve difendere la posizione nel ranking che permetterebbe al momento di qualificarsi per i Giochi di Parigi. Per farlo potrebbe essere sufficiente fare una discreta fase di qualificazione della Nations League, visto che le azzurre (come i maschi di De Giorgi) occupano la prima delle quattro posizioni a disposizione.

A proposito degli uomini: De Giorgi ha sciolto le riserve e convocato i giocatori che prenderanno parte al primo girone e si ritroveranno in collegiale a Roma da venerdì 17 maggio, per preparare le prime due tappe a Rio de Janeiro e in Canada.

La rosa comprende gli alzatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, i centrali Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani, gli schiacciatori Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine, gli opposti Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò e i liberi Fabio Balaso e Gabriele Laurenzano.