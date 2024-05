Volley Nations League, battuta la Bulgaria 3-0: l’Italia ingrana

Roma, 17 maggio 2024 – Un’altra vittoria, la seconda in tre partite, un altro piccolo passo verso il raggiungimento del vero obiettivo di questa parte di stagione, il pass per i Giochi olimpici. L’Italvolley di Velasco batte la Bulgaria per 3-0 (25-11, 25-22, 25-19) in poco più di un'ora di gioco scoprendo meglio anche due novità come Yasmina Akrari al centro, la giovanissima schiacciatrice Stella Nervini e Ilaria Spirito come libero. La vittoria frutta 2,2 punti del World Ranking, ma sabato c’è l’impegno più duro di queste prime gare, la sfida alle padrone di casa della Turchia (ore 19 italiane, diretta su DAZN e VBTV), campionesse d’Europa in carica e allenate dall’italiano Santarelli, che per detta dello stesso Velasco avrebbe dovuto essere il ct azzurro se non ci fosse il veto al doppio incarico.

Contro la Bulgaria l'Italia è partita con Cambi in regia, opposto Antropova, Bosetti e Nervini martelli, centrali Bonifacio e Akrari, libero Spirito. Primo set controllato grazie a Bonifacio a muro e Antropova in attacco, il muro bulgaro non ha mai letto bene il gioco di Cambi. Parziale senza storia, chiuso a 11. Un po’ più combattuto il secondo, grazie a qualche errore azzurro in attacco: equilibrio fino al 22 pari, poi Omoruyi (entrata per Nervini) ha propiziato la fuga buona (25-22). Terzo set con Omoruyi confermata, ma al posto di Bosetti, parziale subito in discesa fino al 25-19 che ha sancito la fine di set e partita.

Il tabellino

ITALIA - BULGARIA 3-0 (25-11, 25-22, 25-19)

ITALIA: Cambi 6, Bosetti 5, Bonifacio 13, Antropova 18, Nervini 7, Akrari 7, Spirito (L). Fersino, Omoruyi 4. N.e: Bosio, Mingardi, Danesi, L. Nwakalor, Degradi (L). All. Velasco

BULGARIA: Yordanova 10, Saykova B. 3, Stoyanova 1, Paskova 6, Krivoshiyska 4, Barakova 2, Pashkuleva (L). Becheva, Guncheva, Dudova 14, Rachkovska 1, Todorova (L), N.e: Saykova A., Nikolova. All. Micelli

Arbitri: Simonovic (SUI) e Akinci (TUR)

Durata Set: 17', 27', 26'

Italia: 6 a, 4 bs, 9 mv, 15 et.

Bulgaria: 4 a, 7 bs, 5 mv, 21 et.