Volley Nations League, l’Italia ritrova Egonu e passeggia contro la Francia: 3-0

Tutto facile per l’Italia di Velasco nella prima partita con la squadra al completo: le azzurre hanno vinto la prima sfida del secondo girone di Nations League, contro la Francia, per 3-0 (25-15, 25-14, 25-14) senza mai incontrare difficoltà. Velasco ha potuto schierare per la prima volta le veterane azzurre come Monica De Gennaro, Myriam Sylla, Alessia Orro e Paola Egonu, oltre a Sarah Fahr di ritorno dopo una serie di infortuni.

Velasco ha schierato subito le giocatrici provenienti dalle finals di Champions League che si sono unite al gruppo in seguito, alternando la diagonale Orro-Egonu con quella composta da Cambi e Antropova nel finale del primo set, ma per tutto l’arco dell’incontro la superiorità delle azzurre è stata schiacciante. Il ct aveva chiesto alla squadra di vincere nettamente per ottenere più punti possibili per il ranking, e la squadra ha risposto alla richiesta nel modo migliore, centrando un successo che avvicina ulteriormente la conquista del pass per i Giochi. Al momento le azzurre sono prime tra le squadre non ancora in possesso del pass, domattina alle 6.30 italiane nell’arena di Macao affronteranno la Repubblica Dominicana e poi dovranno cimentarsi nelle due sfide più delicate di questo gironcino, ovvero contro il Brasile e la Cina.

I sorrisi di tutto il gruppo alla fine della gara sicuramente sono il riflesso di una armonia ritrovata dopo la brutta estate scorsa, passata a giocare più contro le polemiche che contro le avversarie. Ovviamente serviranno prove più importanti per capire dove possa arrivare l’Italia, ma la prima è stata buonissima.

Come ha confermato a fine gara anche Paola Egonu: “E’ bello essere di nuovo qui, io e le mie ragazze siamo tornate, è una sensazione bellissima, la migliore di tutti. Mi sto proprio godendo il fatto di giocare a pallavolo”.