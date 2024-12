Slalom Alta Badia oggi: vince Haugan, secondo Meillard. Male gli italiani

Alta Badia, 23 dicembre 2024 – La Gran Risa parla norvegese nello slalom che chiude la tappa italiana di Coppa del mondo di sci. Timon Haugan ha dominato la gara tra i pali stretti mettendo in cose le chiaro fin dalla prima manche e dimostrando miglior adattamento sulla ghiacciata neve italiana, su una pista difficile, esigente, dura. Meillard recupera nella seconda e si prende il podio con McGrath, Norvegia sugli scudi, mentre Kristoffersen tiene il pettorale rosso ma è solo quarto. Italiani indietro. Vinatzer è uscito nella prima, così è Maurberger, fuori squadra, il migliore.

Norvegia la migliore, Haugan imprendibile

Nella prima manche ha preso il comando Timon Haugan, su una Gran Risa ghiacciata a tratti ma anche con neve aggressiva in fondo. Il norvegese ha interpretato le condizioni meglio degli altri con 31 centesimi sul connazionale McGrath e 99 centesimi su un accordo, ma meno veloce del solito, Clement Noel. Si è palesato un duello Norvegia-Francia con Amiez quarto a 1”05 a pari merito con Henrik Kristoffersen. Distacchi importanti nella prima manche infatti il sesto, che è Daniel Yule, ha preso già 1”18 e il decimo, Manuel Feller, che ha pagato 1”55. Difficile gara per gli italiani. Vinatzer ha confermato le difficoltà in slalom inforcando dopo poche porte, così per la seconda sono rimasti solo Simon Maurberger, redivivo dopo essere finito fuori strada, ventiduesimo con il pettorale 55, e Tobias Kastlunger, ventitreesimo a 2”92. Deludente anche Pinheiro Braathen, solo ventiquattresimo.

Nella seconda i tracciatori hanno scelto un disegno che gira di più sui muri, mentre sui piani occorre generare alta velocità e uscire il più possibile dalla curva. Da dietro risale timidamente Braathen, che si issa in dodicesma posizione recuperandone 12. Ma è Meillard il più efficace in top ten nella lotta al podio. Lo svizzero trova il ritmo giusto nella seconda e li riprende tutti, tranne uno, che è Timon Haugan. Il norvegese conferma il feeling della prima manche e vince nettamente in 1’45”40 con 1”13 su Meillard, più sei posizioni rispetto alla prima, e 1”26 su McGrath. Gli altri scendono. Kristoffersen perde centesimi decisivi negli ultimi due intermedi e finisce quarto a 1”31 da Haugan e a 5 centesimi da Meillard. Amiez, invece, dimostra ancora qualche stilla di immaturità ed esce a metà tracciato. Noel, non al meglio dopo la caduta di Val d’Isere, strappa troppo nella seconda e non trova ritmo e velocità, così si deve accontentare della sesta piazza a 1”89 dietro anche il croato Samuel Kolega, ottimo quinto a 1”32. Gli italiani? Soffrono. Maurberger, che ha già fatto un miracolo a qualificarsi, è ventunesimo a 3”69, mentre Kastrlunger scende in ventiquattresima a 4”28. Per effetto di questi risultati, Kristoffersen maniene il pettorale rosso con 270 punti, segue Meillard con 245, poi Noel con 240 e McGrath con 222.

Classifica slalom Alta Badia

1 Haugan 1’45”40

2 Meillard +1.13

3 McGrath +1.26

4 Kristoffersen +1.31

5 Kolega +1.32

6 Noel +1.89

7 Feller +1.91

8 Ryding +2.04

9 Yule +2.19

10 Popov +2.37