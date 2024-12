Coppa del mondo di sci oggi: orari tv del super g femminile a Sankt Moritz. Goggia con l’11

Sankt Moritz, 22 dicembre 2024 – Un filotto di campionesse, uno spettacolo assicurato con il meglio dello sci mondiale, unica assente Mikaela Shiffrin infortunata, per la chiusura della tappa di Coppa del mondo di sci alpino a Sankt Moritz. Secondo super gigante in Svizzera dopo che nel primo di sabato c’è stato il successo dell’austriaca Cornelia Huetter, che ha superato due big come Lara Gut Behrami e Sofia Goggia. La sfida si riproporrà domenica, dove le italiane cercheranno il bersaglio grosso grazie anche all’apporto di Federica Brignone, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Marta Bassino.

Le favorite

Gara molto equilibrata si annuncia la seconda di Sankt Moritz, dove chi ha commesso qualche errore in più al sabato cercherà i correttivi adeguati per scalare la classifica la domenica. In testa si conferma il triello, anche per la coppa di specialità, tra Cornelia Huetter, Sofia Goggia e Lara Gut Behrami, le tre big più in palla e favorite alla vittoria. Attenzione, però, a un parco partenti di tutto rispetto. La squadra azzurra ne ha piazzate quattro nelle prime dieci e così anche Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano sono carte da podio. Per quanto riguarda le outsider citiamo Lauren Macuga, in costante crescita, Ester Ledecka e Mirjam Puchner. Attenzione anche a Lindsey Vonn, che nella sua prima gara dopo cinque anni si è piazzata quattordicesima, mostrando subito grande feeling con la velocità. Partirà con il pettorale 32.

I pettorali di partenza

1 Romane Miradoli 2 Kira Weidle Winkelmann 3 Roberta Melesi 4 Lauren Macuga 5 Corinne Suter 6 Cornelia Huetter 7 Ester Ledecka 8 Lara Gut Behrami 9 Mirjam Puchner 10 Federica Brignone 11 Sofia Goggia 12 Elena Curtoni 13 Stephanie Venier 14 Kajsa Vickhoff Lie 15 Marta Bassino 16 Ariane Raedler 17 Laura Gauche 18 Michelle Gisin 19 Laura Pirovano 20 Alice Robinson 21 Emma Aicher 22 Priska Nufer-Ming 23 Karen Clement 24 Jasmina Suter 25 Christina Ager 26 Ilka Stuhec 27 Valerie Grenier 28 Ricarda Haaser 29 Elvedina Muzaferija 30 Delia Durrer

Dove vederlo in tv

Il secondo super gigante di Sankt Moritz chiude la tappa svizzera di Coppa del mondo e si disputa domenica 22 dicembre con orario di partenza alle 11 del mattino. Prevista la doppia diretta televisiva. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, dalle 10.50 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento sui canali Eurosport del bouquet Sky con telecronaca di Gianmario Bonzi e Dada Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Quella in terra elvetica è l’ultima tappa prima di Natale, poi il calendario prevederà Semmering in Austria il 28 e il 29 dicembre. Leggi anche - Sci, Goggia terza a St. Moritz, super rientro di Vonn