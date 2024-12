Coppa del mondo di sci oggi, Goggia terza in super G a Sankt Moritz. Ritorno super per Lindsey Vonn

Sankt Moritz, 21 dicembre 2024 – Cornelia Huetter, sempre lei. L’austriaca beffa nuovamente tutte, come nella discesa di Beaver Creek, e vince il supergigante di Coppa del mondo a Sankt Moritz, riaprendo anche i giochi per la coppa di specialità e sconfiggendo le migliori. L'austriaca ha preceduto la padrona di casa Lara Gut Behrami, errore decisivo nelle ultime porte, e una solida Sofia Goggia, più imprecisa del solito ma ancora una volta a podio: sono tre su tre dopo il rientro. Bene l’Italia con Curtoni, Brignone e Pirovano in top ten. Tanta attesa anche per Lindsey Vonn che ha chiuso in top 15.

Huetter la vince sotto, Goggia imprecisa sopra

Sole in Svizzera, su una pista di ritmo, tecnica e tempismi giusti. Fondamentale uscire con velocità dalla parte alta prima del piano, ma la differenza si può fare anche sul muro di metà pista che anticipa il finale dove c’è ancora da lavorare. I dossi fanno la differenza e serve ammortizzare al meglio possibile senza esagerare con le linee. Cornelia Huetter mette assieme i pezzi meglio delle altre e trova la seconda vittoria stagionale accelerando nella parte finale, dove trova la tattica giusta rispetto a Gut Behrami, che ha commesso un errore sul penultimo dosso. L’austriaca vince in 1’15”18 con appena 18 centesimi sull’elvetica, la quale stava andando fortissimo a parte, appunto, su una sbavatura finale che l’ha condannata alla seconda piazza. Goggia, invece, perde molto in alto, con linee abbondanti senza ammortizzare a dovere i dossi, poi accelera nel finale ma non a sufficienza per vincere e deve accontentarsi della terza posizione a 33 centesimi. Terzo podio su tre, Sofia può essere comunque soddisfatta. Il supergigante si conferma disciplina adatta all’Italia infatti ci sono altre tre azzurre nelle dieci. Buona Elena Curtoni, pure lei in crescita dopo aver saltato tutta la stagione scorsa, con la quarta posizione a 42 centesimi da Huetter, seguita da Brignone quinta a 43 centesimi. Brava anche Laura Pirovano, con la posizione nuumero sei a 70 centesimi di ritardo, con Macuga, Ledecka, Puchner e Suter a completare la top ten. C’era tantissima attesa per il ritorno ufficiale in gara di Lindsey Vonn dopo cinque anni e mezzo. L’americana, scesa con il 31 grazie a una wild card, ha pagato molto nella prima parte di scorrimento, cinque decimi, mentre nel resto della pista se l’è cavata, anche se con un po’ di ruggine, e alla fine ottiene una preziosa top 15 con 1”18 di ritardo. Senza la parte alta sarebbe arrivata comodamente in top ten. Con questi risultati Goggia tiene il pettorale rosso con 160 punti, a pari merito con Gut Behrami, mentre Huetter sale a 150 punti con Brignone a 90. Domani si replica.

Classifica super g Sankt Moritz

1 Huetter 1’15”18 2 Gut Behrami +0.18 3 Goggia +0.33 4 Curtoni +0.42 5 Brignone +0.43 6 Pirovano +0.70 7 Macuga +0.75 7 Ledecka +0.75 9 Puchner +0.76 10 Suter +0.80