Discesa libera Val Gardena oggi, impresa di Odermatt. Casse è 11esimo

Val Gardena, 21 dicembre 2024 – Venerdì l'impresa in super-g l'aveva fatta Mattia Casse, oggi comunque il miglior italiano (11esimo posto, mentre Dominik Paris chiude 18esimo, a +1 su Christof Innerhofer): la discesa libera di Val Gardena premia invece il favorito numero uno Marco Odermatt, che scende in 2:03.10 e vince davanti al connazionale Franjo Von Allmen e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle, attardati rispettivamente di 45 e 46 centesimi. Per il fuoriclasse assoluto il primo successo in Coppa del Mondo a queste latitudini non è però scontato: per battere Von Allmen serve un'impresa sul Ciaslat, con ben 9 decimi recuperati dopo un inizio in salita, ben fotografato dall'altissimo tempo del quarto settore. Ma nel giorno del ritorno nel Circo Bianco di Lindsey Vonn, l'elvetico non può essere da meno e si regala una vittoria pesantissima, che lo proietta in cima alla classifica di specialità e a quella generale.

La cronaca

Il primo tempo veramente interessante è quello di Franjo Von Allmen (Svizzera), che scende in 2:03.55. Tocca poi a Dominik Paris (Italia), che pronti, via e perde subito 50 centesimi, che di fatto compromettono presto le velleità: nel quinto settore c'è un recupero di 19 centesimi, prima del tempo finale di 2:04.25 che vale il momentaneo quarto posto. Tocca poi a Marco Odermatt (Svizzera), che perde subito dal connazionale: al terzo settore c'è un recupero di 1 centesimo, ma il trend non cambia fino al quinto settore, quello di una maxi rimonta di 9 decimi sul Ciaslat che di fatto plasma il tempo finale (2:03.10) che significa primo posto. Cyprien Sarrazin (Francia) non riesce a emulare l'impresa del rivale, chiudendo addirittura a più di 1" di ritardo. Tornano in scena gli azzurri: Florian Schieder chiude in 2:04.82, mentre il vincitore di ieri Mattia Casse firma un 2:03.92 in cui brilla un ottimo terzo settore e che lo rende il migliore degli italiani con il momentaneo ottavo posto. La top 30 si chiude con il neo 40enne Christof Innerhofer, che scende in 2:04.31.

Classifica discesa libera Val Gardena

1) Marco Odermatt (SUI) in 2:03.10

2) Franjo Von Allmen (SUI) +0.45

3) Ryan Cochran-Siegle (USA) +0.46

4) Nils Allegre (FRA) +0.47

5) Romed Baumann (GER) +0.53

6) Bryce Bennett (USA) +0.61

7) Cameron Alexander (CAN) +0.64

8) Stefan Rogentin (SUI) +0.68

9) Lars Roesti (SUI) +0.76

9) Daniel Hemetsberger (AUT) +0.76

Classifica Coppa del Mondo di discesa libera

1) Marco Odermatt (SUI) 180

2) Justin Murisier (SUI) 122

3) Miha Hrobat (SLO) 89

4) Bryce Bennett (USA) 85

5) Franjo Von Allmen (SUI) 83

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 440

2) Henrik Kristoffersen (NOR) 390

3) Atle Lie McGrath (NOR) 282

4) Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 230

5) Loic Meillard (SUI) 219