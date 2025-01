Alcaraz studia Sinner da vicino. Australian Open, tocca alla Paolini

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono trovati fianco a fianco già ieri mattina, in un allenamento indoor obbligato dal pazzo meteo di Melbourne. Una sorta di antipasto di quello che potrebbe essere il gran finale del primo Slam del 2025. L’azzurro numero uno al mondo ha poi affrontato nella notte italiana il gigante cileno Jarry: un test al debutto non proprio agevole, ma in fondo il nostro è ora il riferimento e lo spauracchio di tutti gli avversari. Il Rosso di Sesto è il favorito in Australia, campione uscente e pure vincitore dell’ultimo Major del 2024, gli Us Open. Carlitos, che pure ha vinto Roland Garros e Wimbledon l’anno scorso, si trova a inseguire. Il recente cambio di racchetta indica la volontà di colmare il gap, non senza rischiare. Oggi nel primo turno affronta Shevchenko.

Chi altri può insidiare Jannik, chi può ambire all’Happy Slam? Djokovic è sempre Djokovic, o forse non più. La cura Murray, nuovo coach, potrebbe non bastare per riportare al top la stella 37enne. Oggi all’esordio c’è a sfidarlo lo statunitense Basavareddy. Occhio a Zverev, che in Australia ha raggiunto la semifinale nel 2020 e nel 2024. Il tedesco numero 2 Atp ha sconfitto in tre set il n. 104, il francese Lucas Pouille, col punteggio di 6-4 6-4 6-4. Il gigante 27enne è da temere e guida ancora 4-2 nei confronti con Sinner. Poi c’è sempre Medvedev, che l’anno scorso cedette all’irresistibile rimonta di Jannik in finale. Ma il tabù si è invertito: il russo ha perso 8 degli ultimi nove confronti.

Subito fuori ieri i primi due italiani in campo, Luciano Darderi e Matteo Gigante. Il primo, numero 45 Atp è stato costretto al ritiro nel debutto contro lo spagnolo Pedro Martinez (44 del mondo), con l’iberico che conduceva 6-3, 4-1. Oggi in programma Fognini-Dimitrov, stanotte ecco Berrettini-Norrie, il derby azzurro Arnaldi-Musetti, Sonego-Wawrinka, Nardi-Diallo e Cobolli-Etcheverry. L’Open presenta trappole a tutti. Casper Ruud, sesta testa di serie del seeding, sopravvive dopo una lotta di cinque set con lo spagnolo Munar.

Nel torneo femminile, esordisce stanotte Jasmine Paolini, contro la cinese Wei Sijia, L’azzurra numero 4 Wta, dopo le due finali Slam del 2024, non può che essere una delle grandi favorite. Nell’assolata Australia ha già mostrato un sorriso e una consapevolezza che possono portarla lontano.