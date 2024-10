Atp Parigi Bercy, Medvedev eliminato al secondo turno

Parigi, 30 ottobre 2024 – Daniil Medvedev viene eliminato al secondo turno del Rolex Paris Mastrers, l’ultimo Masters 1000 della stagione che per l’ultima volta è in scena all’Accor Arena di Parigi-Bercy. Il russo, testa di serie numero 4, si è arreso per 6-4 2-6 7-6(4) all’australiano Alexei Popyrin che proprio martedì aveva eliminato Matteo Berrettini.

Avanza invece agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, ottavo nel seeding, uscito vittorioso contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7(9) 6-3 7-5.

Gli altri risultati di secondo turno:

Ugo Humbert (Fra, 15) b. Marcos Giron (Usa) 6-3 6-2

Arthur Rinderknech (Fra) b. Alex Michelsen (Usa) 7-6(6) 7-6(7).