Australian Open, Blinkova si aggiudica il tie-break più lungo della storia Slam: 42 punti e oltre mezz’ora per battere Rybakina

Melbourne (Australia), 18 gennaio – E’ finita con Anna Blinkova in ginocchio sul campo. Felice, certo, ma stremata. Il tie-break decisivo del terzo set grazie al quale la 25enne russa ha battuto all’Open d’Australia la kazaka Elena Rybakina – finalista a Melbourne lo scorso anno – al secondo turno è stato da record: 22-20 il punteggio finale di un gioco che non sembrava più concludersi, durato infatti 31 minuti. I 42 punti complessivi sono il massimo quantitativo nella storia dello Slam, secondo la Federazione Internazionale, superando il primato precedente di trentotto. Il match si è chiuso sul punteggio di 6-4, 4-6, 7-6. Ora la Blinkova affronterà al terzo turno Jasmine Paolini, e la speranza è che questo tie-break eterno, per quanto vinto, abbia affaticato un po’ l’atleta russa.