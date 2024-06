Berrettini, niente terzo titolo sull'erba di Stoccarda. Draper vince la finale in tre set

Stoccarda, 16 giugno 2024 – Sfuma la vittoria a Stoccarda per Matteo Berrettini. Dopo i trionfi del 2019 e 2022, il tennista romano non riesce a conquistare per la terza volta il torneo sull'erba.

Berrettini in finale è stato sconfitto dal britannico Jack Draper, numero 40 del mondo, in tre set: 3-6, 7-6, 6-4. In un match dominato dai servizi, l'azzurro ha comandato abbastanza agevolmente il primo parziale, mentre nel secondo ha regnato l'equilibrio. Al tie-break, però, Draper si è dimostrato più freddo di Berrettini nei punti decisivi, portandosi a casa il set.

La svolta del match nel settimo game del terzo parziale: il britannico, dopo aver salvato una palla break, è riuscito a strappare il servizio al romano. Da quel momento strada in discesa verso il titolo per Draper, che non ha più dato a Berrettini chance di rientrare. Niente secondo titolo per Matteo nel 2024 dopo quello conquistato a Marrakech.

Sinner ad Halle

Intanto è stato sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Halle, in Germania, in programma da lunedì a domenica 23 giugno. Jannik Sinner, che gioca sull’erba il primo torneo da numero 1 del mondo, debutterà contro l'olandese Tallon Griekspoor, n.23, battuto in tutti i quattro precedenti confronti diretti.

L'azzurro potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Daniil Medvedev in semifinale. Sono tanti i big protagonisti ad Halle: oltre a Sinner, le altre teste di serie saranno Zverev (2), Medvedev (3), Rublev (4), Hurkacz (5), Tsitsipas (6), Bublik (7) e Auger-Aliassime (8). Carlos Alcaraz giocherà invece il torneo gemello del Queen's.