Brisbane: Arnaldi ko con Opelka. A Hong Kong Musetti batte Diallo. United Cup, colazione con l’Italia. Paolini e Cobolli al test Cechia

L’antipasto di stagione della United Cup regala l’ennesimo test agli azzurri. Tocca ancora a Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani e Andrea Vavassori, questa volta contro la Repubblica Ceca centrare una vittoria che vale una semifinale contro gli Stati Uniti, gli unici che riuscirono a fermarci lo scorso anno. Si parte alle 7,30 italiane in diretta su Supertennis. Apre le danze Paolini contro Karolina Muchova, n.22 WTA. La 28enne di Olomuc ha vinto tutte e quattro le sfide precedenti con la 28enne di Bagni di Lucca, la più recente in due set negli ottavi dell’ultimo Us Open. Poi il singolare maschile tra Flavio Cobolli, Tomas Machac, n.25 ATP, con il ceco che si è sempre imposto nei due confronti precedenti. Una sfida impegnativa per gli azzurri, che però, in questi giorni, sotto la guida di capitan Furlan (coach di Paolini), hanno mostrato un grandissimo spirito di squadra. Un eventuale doppio (misto) decisivo se lo giocherebbero i campioni dello Us Open Andrea Vavassori e Sara Errani, contro Muchova e Machac.

Intanto, a Brisbane (Atp 250), Arnadi si arrende con un doppio tie break al gigante americano Opelka, mentre Djokovic centra la ventesima vittoria in carriera contro Monfils (6-3, 6-3) e punta il suo centesimo titolo. Sorride invece Lorenzo Musetti: al 250 di Hong Kong sconfitto 6-4, 6-3 il canadese Diallo: agli ottavi lo aspetta lo spagnolo Munar.