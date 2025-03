Dal 6 al 13 aprile sui campi della Villa Reale. Monza Open, via al countdown: "Un’occasione da sfruttare»

La prima lista con i nomi dei partecipanti si conoscerà fra un paio di settimane, quando l’Atp pubblicherà il quadro dei pretendenti al titolo della prima edizione dell’Atkinsons Monza Open 25. Ma sulle ali dell’entusiasmo per lo splendido momento che sta attraversando il tennis italiano, gli organizzatori del challenger 100 in programma al Villa Reale Tennis da domenica 6 a domenica 13 aprile, sono certi di fare centro. Del resto il torneo brianzolo vanta un passato di tutto rispetto, con otto edizioni disputate fra il 2005 e il 2012, anche se la sede era il Circolo Tennis Monza e gli organizzatori diversi. Ora, qualche centinaio di metri più in là, all’interno del Parco, riparte una nuova sfida su un territorio particolarmente legato allo sport di base, tanto che Monza negli ultimi 20 mesi è passata dalla 20esima alla 12sima posizione nella classifica nazionale per quanto riguarda il numero di società sportive, arrivate a circa 240 fra tutti gli sport. E il tennis gioca la sua parte importante, con questo torneo che rappresenta uno dei primi appuntamenti stagionali sulla terra europea.

Calendarizzato in concomitanza con il Masters 1000 di Montecarlo, l’Atkinsons Monza Open 25 avrà a livello di challenger la concorrenza di Madrid, Città del Messico e Sarasota, ma con il montepremi di 143.000 euro godrà sicuramente di un campo di partecipazione qualificato, come confermato nella conferenza stampa di presentazione tenutasi nella Sala degli Specchi di Villa Reale. "L’Atp ci ha proposto questa data con appena tre mesi di preavviso, ma non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione - ha spiegato Giorgio Tarantola, vecchia conoscenza del mondo arbitrale ai massimi livelli e direttore del torneo -. Con il gruppo di lavoro siamo riusciti ad allestire una bellissima manifestazione fuori e dentro al campo, a cominciare dall’introduzione del sistema di chiamata elettronica, che sostituirà i giudici di linea. Una novità che in Italia è presente solamente agli Internazionali d’Italia di Roma e alle Atp Finals di Torino".

"Moltiplicare i momenti dedicati al grande sport per la nostra città ha un duplice valore – ha confermato Paolo Pilotto, sindaco di Monza e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco –. Da un lato si conferma la vivacità di Monza in molteplici discipline sportive, che contribuiscono ad accrescere l’attrattività del nostro capoluogo e le sue opportunità di visibilità. Dall’altro lato ritengo che sia importante offrire ai tantissimi giovani che si cimentano nello sport di base, atleti e riferimenti positivi cui ispirarsi, per trovare nuove motivazioni e gustare a pieno i benefici della pratica sportiva". Un’altra chicca dell’Atkinsons Monza Open 25 sarà l’ingresso gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre è prevista la vendita dei biglietti per semifinali e finale, con modalità che verranno comunicate nelle prossime settimane.