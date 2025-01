Il torneo femminile. Keys regina da favola. Sabalenka battuta

Madison Keys è uscita dal limbo del "voglio uno Slam ma non posso". La sua favola si è scritta ieri, per la prima volta a tren’tanni, in una finale che sembrava già nelle tasche sicure della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Invece sui campi di Melbourne è successo l’imponderabile, con la bielorussa sconfitta 6-3 2-6 7-5.

Certo, l’americana si era già affacciata a una finale major sette anni fa (poi sconfitta da Sloane Stephens) e in semifinale aveva completato una rimonta-impresa contro Iga Swiatek. Ma Aryna pareva più determinata che mai a conquistare il terzo trofeo nella terra dei canguri.

Per la bielorussa arrivano racchette rotte, l’americana invece mette un punto a un passato da quasi incompiuta e di una tensione crescente scacciata grazie alla terapia. Sin da quando aveva dodici anni le era stato predetto un titolo major, accarezzato, sfiorato, ma mai arrivato prima d’ora. Prima la carica e poi le aspettative deluse che si erano negli anni trasformate in ansie e paura, proprio come in quella partita a New York nel 2017. Cancellata ora dall’inizio di una nuova vita tennistica.