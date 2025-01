L’azzurra: "Ho bisogno di riposarmi ancora». E intanto gli Usa vincono la United Cup. Timeout Paolini: niente Adelaide

Jasmine Paolini inquadra il bersaglio grosso, quello Slam sfiorato due volte quest’anno e che tanto reclama la bacheca dei suoi trofei. L’azzurra di Bagni di Lucca si prende una pausa e decide di saltare il torneo di Adelaide per volare direttamente a Melbourne: "Non vedo l’ora di rivedervi il prossimo anno – consola i tifosi che l’attendevano –, ma ho ancora bisogno di un po’ di riposo", scrive sui propri social.

Sì, perché a Sindney ha passato "una settimana intensa" per via della United Cup, la competizione a squadre giocata con gli altri colleghi azzurri Cobolli, Errani e Vavassori. L’Italia si è fermata ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca, con Jasmine e Flavio mai in partita contro i loro avversari. Quando il gatto non c’è i topi ballano, e allora in finale ne hanno approfittato gli assi degli Stati Uniti, campioni in carica, che grazie a Coco Gauff (Swiatek messa ko 6-4, 6-4) e Taylor Fritz (6-4, 5-7, 7-6 a Hurkacz) hanno regalato il successo al team di capitan Russell.