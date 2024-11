L’Italia batte la Polonia della star Swiatek con Bronzetti e la rimonta di Errani-Paolini: ora la vincente di Slovacchia-Gran Bretagna. Azzurre da impazzire, volano in finale di BJK Cup

Italia in finale di Billie Jean King Cup a Malaga. Tutto vero, contro ogni pronostico e battendo la star Swiatek con la sua Polonia in semifinale. Il primo brivido di giornata lo ha regalato ieri una sontuosa Lucia Bronzetti, ripagando la fiducia datale dalla capitana Tathiana Garbin. Da numero 78 del ranking ha steso la numero 38 Magda Linette. 6-4, 7-6 per la 26enne riminese che ha portato in vantaggio le azzurre per l’esultanza anche dell’Italtennis maschile, radunatasi a tifare in tribuna. E’ toccato poi a Jasmine Paolini, numero 4 del mondo, sfidare la numero 2, Iga Swiatek. L’azzurra due volte finalista Slam quest’anno è stata autrice di una prova superba, ma ha prevalso la stella polacca 6-3, 4-6, 4-6. E’ stato poi il doppio a decidere la sfida. Garbin ha schierato il duo azzurro oro olimpico, Errani-Paolini. Che con un break al decimo game si è involato nel primo set (7-5), neutralizzando una Swiatek scatenata e tre set point. Nel secondo parziale Kawa ha sbagliato molto meno e le avversarie sono andate avanti di un break sul 3-1. E poi fino al 5-1. Jas e Sara hanno dato poi vita alla rimonta capolavoro, con un triplo break per il 7-5 che vale il pass per la finale. Domani troviamo la vincente di Slovacchia-Gran Bretagna, in programma oggi. Possiamo sognare, dopo la finale già raggiunta l’anno scorso.