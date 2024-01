Oggi la partita di quarti con il russo. Jannik, in caso di finale, potrebbe superare Medvedev in classifica. Sinner chiede strada a Rublev, il podio Atp è più vicino

Spazio ai sogni di gloria e a quella stuzzicante idea di salire sul podio nel gota del tennis. Il giorno di Jannik si apre con la ’scomoda’ maglia da favorito. Nel match contro Rublev le quote gli sorridono: per Better e Snai il successo del numero uno italiano si gioca tra 1,25 e 1,27 contro il russo che oscilla tra 3,85 e 3,90. Insoma, c’è un patto col pronostico da mantenere, anche perché, guardando ai precedenti, Andrey ne è uscito vincitore solo quando l’asso di San Candido si è dovuto ritirare. Per il resto è un dominio, ed è quello che ci si aspetta oggi (non prima delle 10,15, diretta su Eurosport). All’orizzonte – in caso di vittoria – c’è il match con Djokovic (dovesse Nole sbarazzarsi di Taylor Fritz). Dal ragazzo dei primati al frantuma record per eccellenza, che si è tolto lo sfizio di raggiungere 58 quarti di finale slam, come un certo Federer.

Un torneo che non è solo una caccia al titolo, ma anche una lotta per la scalata alla vetta. Se la quarta posizione nel ranking Atp è ormai in ghiaccio per Jannik, qualche possibilità c’è di salire sul podio. Non è così lontana – almeno per la matematica – la terza posizione di Medvedev. L’azzurro dovrà vincere il torneo, salendo così a quota 8310, sperando di non ritrovarsi di fronte, nell’ultimo atto, il russo Daniil Medvedev, il quale arrivando al massimo in semifinale si fermerebbe a quota 8265. Sorpresa: il russo, invece, vincendo il torneo potrebbe anche diventare il nuovo numero 1, portandosi a quota 9465, mentre Djokovic è ora a quota 9455.

Sfumano invece le speranze azzurre nel femminile: Jasmine Paolini si è arresa ieri a Kaliskaya in due set. Bolellie Vavassori ancora in gara: mercoledì la sfida di quarti con Puetz e Krawietz.