Sinner-Rublev: orario e dove vedere il quarto di finale degli Australian Open 2024

Melbourne, 22 gennaio 2024 - C'è l'ostacolo chiamato Andrej Rublev a separare Jannik Sinner dalla sua prima semifinale ad uno Australian Open. Il tennista azzurro ha i favori del pronostico dalla sua parte: è infatti l'unico dei giocatori ancora in corsa per il titolo a non aver ancora perso neppure un set. L'altoatesino, reduce dalle affermazioni ai danni degli olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong, dell'argentino Sebastian Baez e del russo Karen Khachanov, sta dimostrando un'ottima condizione psico-fisica. Il nostro portacolori affronterà la testa di serie numero 5, che si presenta alla partita dopo la battaglia vinta al quinto set contro il padrone di casa Alex de Minaur. Nei precedenti turni invece il classe '97 ha avuto la meglio del brasiliano Thiago Seyboth Wild e degli statunitensi Christopher Eubanks e Sebastian Korda. Chi festeggerà il successo fra Sinner e Rublev affronterà in semifinale il vincente della sfida fra Novak Djokovic e Taylor Fritz.

Quello in programma alla Rod Laver Arena di Melbourne sarà il settimo confronto fra il nativo di San Candido e il moscovita. Il numero 4 del mondo è in vantaggio nel bilancio, con quattro vittorie contro le due dell'avversario, peraltro giunte causa ritiro di Sinner. Sinner che si è aggiudicato i due match più recenti, entrambi risalenti allo scorso anno: negli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami e in semifinale all'Atp 500 di Vienna. L'azzurro ha fatto sue anche le partite disputate nel 2021 nei quarti di finale all'Atp 500 di Barcellona e nel 2022 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, mentre Rublev si è imposto negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna del 2020 e negli ottavi di finale del Roland Garros del 2022.

Vincendo contro Rublev, Sinner raggiungerebbe il miglior risultato mai ottenuto all'Australian Open, andando quindi oltre quel quarto di finale conquistato in questa edizione e in quella di due anni fa, quando ad eliminarlo dal torneo fu il greco Stefano Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 4-6, 2-6. Tsitsipas che ha mandato al tappeto il classe 2001 anche 12 mesi fa, fermandone la corsa agli ottavi di finale. Nelle precedenti edizioni invece l'azzurro non era mai andato oltre il secondo turno. Anche Rublev ha nel quarto di finale il suo massimo risultato all'Australian Open: il russo si è spinto fino a questo punto della competizione nel 2023 (sconfitta contro Djokovic) e nel 2021 (ko nel derby con Medvedev).

Il match fra Sinner e Rublev si disputa nella mattinata italiana di martedì 23 gennaio. Trattandosi del secondo incontro del programma serale della Rod Laver Arena dopo quello fra Krejcikova e Sabalenka, non prenderà il via prima delle 11 (ora italiana). A trasmettere la sfida sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

