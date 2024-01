Australian Open, Sinner batte Khachanov e vola ai quarti

Melbourne, 21 gennaio 2024 - Non si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista azzurro avanza ai quarti di finale dopo la vittoria in tre set su Karen Khachanov negli ottavi dello slam australiano, grazie a una partita in progressione di Jannik, che dopo aver vinto il primo set ha dovuto arginare il rientro di Khachanov nel secondo, ma passato il momento difficile, break e contro break, ha poi impresso alla partita il suo ritmo per chiudere 6-4 7-5 6-3 in 2h35’ di gioco. Ora Sinner, che ha ottenuto la sua seconda qualificazione ai quarti degli Australian Open, aspetterà il vincente del match tra De Minaur e Rublev.

Sinner autoritario, difficoltà solo nel secondo set

Partita di grande maturità per Sinner e con momenti delicati da gestire. Nel primo set l’approccio è stato ottimo, con un break decisivo già nel terzo game che poi l’altoatesino ha mantenuto di autorità fino alla fine del parziale, nonostante una bassa percentuale di prime, dovendo annullare tre palle del contro break sul 5-4 in suo favore. E’ stato l’unico momento difficile per Sinner che si è salvato capitalizzando poi la prima palla set della partita. Nel secondo set stava per succedere la stessa cosa, cioè con un immediato break di Jannik al primo game, ma stavolta Khachanov è riuscito a reagire e ad impattare immediatamente riportando il set in scia a servizi, complicando di molto le cose all’azzurro che ha anche dovuto soffrire in una partita decisamente lottata. Khachanov è salito fino al 3-3 e si è conquistato altre due palle break che Sinner ha annullato grazie al servizio. Passata la paura, Jannik ha fatto valere il suo status di testa di serie numero 4 e sul cinque pari 40-15 sul servizio di Khachanov è risalito fino a prendersi una palla break con lo schiaffo al volo di diritto. Nonostante il russo avesse tirato fuori qualche colpo di assoluto livello, Sinner ha mantenuto la calma e capitalizzato il break con un sontuoso diritto lungo linea. Nel game successivo di servizio, grazie ad una buona percentuale di prime palle, Sinner non ha lasciato scampo a Khachanov andandosi a prendere il secondo set per 7-5. Nel terzo set lo spartito non è cambiato, il russo ha confermato di trovarsi bene su questa superficie ma Sinner è sempre rimasto concentrato e solido, conquistandosi subito una palla break sul punteggio di uno pari annullata dal servizio dell’avversario.

Sul due pari altra palla break per Jannik che stavolta Khachanov ha annullato senza titubare con un prezioso rovescio sulla linea. Sinner ha però sentito l'odore del sangue e con altre due palle break sul tre pari ha messo pressione al russo, il quale stavolta è riuscito ad annullare la prima ma non la seconda sparacchiando un diritto incrociato in corridoio. Jannik ha preso la palla al balzo confermando il break fino al 5-3 senza lasciare via di scampo a Khachanov nel game successivo con il break che ha chiuso la partita con un diritto incrociato rovente che ha costretto l’avversario alla resa. Sinner si è dunque preso per la seconda volta in carriera la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open e ora affronterà il vincente del match tra Alex De Minaur e Andrey Rublev.