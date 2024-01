Paolini si sveglia dal sogno Australian Open: sconfitta agli ottavi da Kalinskaya

Melbourne, 22 gennaio 2024 – S’interrompe sul più bello la storia d’amore con lo Slam dei canguri. Paolini si sveglia dal sogno, e con lei le speranze di vedere due azzurri ai quarti di finale degli Australian Open.

Nel suo primo ottavo di finale Slam, la toscana si arrende 64 62 contro Anna Kalinskaya, che come lei non aveva mai passato un turno nelle precedenti partecipazioni a Melbourne e si ritrova per la prima volta ai quarti in uno Slam.

Un bilancio positivo tutto sommato quello della toscana sul veloce australiano. Ha più volte detto di aver trovato la sua superficie ideale: “Qui ho raggiunto i miei risultati migliori”

Quanto al match, Kalinskaya ha ottenuto l'ottava vittoria in un appuntamento major in carriera (quattro in questo torneo e quattro prima, in 13 Slam).

Numero 75 del mondo, ai quarti Kalinskaya sfiderà la cinese Qinwen Zheng, numero 12 in classifica, Giocatrice che si è migliorata di più per la WTA nel 2023, o la francese Oceane Dodin.