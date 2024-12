Sinner chiude un anno da ’bomba’. Berrettini scivola subito a Brisbane

Che sia l’anno di Sinner è risaputo, ieri sono arrivate due conferme indirette che non danno punti nel ranking ma dimostrano una popolarità che va ben oltre il recinto del tennis. Non che ce ne fosse bisogno, ma sapere che nel sito della Treccani il nome di Jannik Sinner sia stato il più ricercato nel 2024, davanti alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è qualcosa che non fa felici solo gli addetti al marketing e alla raccolta degli sponsor dell’alto-atesino.

L’altro tributo è popolarissimo, anche se tinto di nero come la polvere da sparo e la cronaca giudiziaria: una volta al botto di fine anno più famoso era stato il nome di Diego Armando Maradona, quest’anno è toccato a Sinner dare il nome alla ’bomba’ da usare a capodanno prodotta in 640 esemplari destinati alle strade di Catania. La Polizia ha arrestato due siciliani che nel bagagliaio avevano diversi cartoni con ordigni rudimentali chiamati ‘bombe Sinner‘, in omaggio a Jannik: "Botti contraddistinti da un involucro di colore arancione e con una portata micidiale", hanno spiegato gli agenti, che ne hanno trovate altre 110 in casa di uno dei due uomini fermati.

Sul campo, Jannik attende di debuttare in Australia dove giocherà un’esibizione per beneficenza il 7 gennaio alle 6 italiane contro l’australiano Alexei Popyrin e ancora il 10 gennaio contro un avversario da definire, prima del debutto nell’Australian Open.

Sono già scesi in campo ’down under’ invece compagni e rivali del numero uno del ranking.

A Brisbane è iniziata male la stagione di Matteo Berrettini, sconfitto all’esordio nell’Atp 250 da Jordan Thompson, testa di serie n. 8 e n. 26 al mondo: 3-6, 6-3, 6-4. Berrettini è attualmente al numero 34 del ranking. Prossimo appuntamento lo Slam di Melbourne, dove non sarà testa di serie. A Brisbane ha vinto in doppio la strana coppia composta da Novak Djokovic e Nick Kyrgios, che ha superato il primo turno di doppio contro l’austriaco Alexander Erler ed il tedesco Andreas Mies 6-4 6-7(4) 10-8. Nella notte Arnaldi ha debuttato contro Popyrin nel torneo di singolare.

A Hong Kong invece è partito bene Lorenzo Sonego, che ha superato al primo turno lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 6, per 7-6(4) 6-3. E’ andata male invece a Luciano Darderi, superato per 6-3 6-3, in appena 68 minuti di gioco, da Miomir Kecmanovic.

Nella notte italiana si è giocata anche la seconda giornata di United Cup per gli azzurri, contro la Francia.