Sinner, prima vittoria da numero 1 del mondo: sull’erba di Halle batte Griekspoor in tre set

Halle, 18 giugno 2024 – È cominciata nel migliori dei modi la stagione sull'erba di Jannik Sinner. Nel primo turno del torneo Atp 500 di Halle, il numero 1 del mondo ha superato in un match molto equilibrato Tallon Griekspoor. Sono serviti tre set al campione azzurro (6-7, 6-3, 6-2) per avere la meglio dell'olandese, capace di giocare una partita molto solida e di personalità.

La svolta del confronto nel terzo game del decisivo parziale, quando Sinner è riuscito a strappare il servizio all'avversario. Da quel momento strada libera verso il primo successo da leader della classifica mondiale.

Super Musetti al Queen's

Intanto sui prati londinesi del Queen's, bel debutto per Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 30 del mondo, ha battuto al primo turno dell'Atp 500 l'australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking, secondo favorito del tabellone e reduce dal successo sui campi di Hertogenbosch. L'azzurro si è imposto col punteggio di 1-6 6-4 6-2.

"L'inizio è stato terribile. Nel primo set non ho mai vinto un game sul mio servizio. Poi mi sono detto che dovevo giocare e battere meglio e così è stato. Battere De Minaur sull'erba, per me, è un gran bel risultato. Sono molto felice", ha detto Musetti al termine della sfida contro l'australiano.

Bene anche Arnaldi

Sempre al Queen's Matteo Arnaldi, numero 35 del mondo, ha sconfitto il francese Ugo Humbert, numero 16 del ranking Atp e ottava testa di serie del tabellone. Il tennista ligure ha vinto in tre set, col punteggio di 3-6 6-1 7-6 (6), annullando anche un match point all'avversario, che era avanti nel tie brak decisivo per 6-5.

Gli avversari agli ottavi

Musetti affronterà il vincente del match fra il britannico Evans e lo statunitense Nakashima, mentre per Arnaldi ci sarà il qualificato Rinky Hijikata, 98 del mondo, vincitore sullo statunitense Frances Tiafoe