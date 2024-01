Sinner, la stampa estera celebra la vittoria Slam: “E’ entrato nella corte dei grandi”

Roma, 28 gennaio 2024 – “Seguendo le orme del padre, che era chef, Jannik Sinner sembra aver trovato sui campi le ricette giuste per invitarsi stabilmente alla tavola dei re”. Lo scrive il quotidiano francese Le Figaro, che come il resto della stampa internazionale ha dato il via alle celebrazioni per lo slam a tinte azzurre.

Il giornale racconta inoltre di come l’altoatesino abbia fatto “la storia del suo paese”, citando il super finale di 2023 di Jannik, con la vittoria della Coppa Davis.

"Il tutto, dopo aver già sconfitto in semifinale il “mostro” Djokovic.

Il titolo del quotidiano spagnolo ‘Marca’ racconta invece della gloriosa rimonta nell’ultimo atto degli Australian Open. “Sinner si veste da Nadal per rimontare due set a Medvedev”. E in effetti all’azzurro mai domo riesce l’impresa di vincerla sulla lunga distanza con un vero lottatore, dimostrando di che pasta è fatto.

Bild non è da meno. Il quotidiano più letto in Germania analizza il match dell’altoatesino e ci titola a grandi lettere:

Poi c’è la CNN, che dedica ampio spazio alla vittoria in Australia, con anche un richiamo nella home page del suo sito. “Jannik Sinner rimonta due set per aggiudicarsi il suo primo titolo slam".