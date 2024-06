Tennis. Over 50 show, comanda Pennisi

Lorenzo Pennisi e il giglio di Firenze sul tetto del mondo nel campionato per nazioni a squadre Over 50 di tennis. Per precisione la World Championship Master Senior Itf che si è svolta a Città del Messico. La squadra italiana ha conquistato il titolo mondiale composta dal fiorentino Lorenzo Pennisi (Ct Firenze), Davide Gregianin e Andrea Monti (Cs Chiugiana di Perugia), Andrea Caldarelli (Società Roma). Nella categoria Over 50 erano presenti 16 nazioni con l’Italia nelle prime 4 teste di serie, insieme a Francia, Olanda e Gran Bretagna.

Nel girone eliminatorio l’Italia supera Portogallo, Svizzera e Irlanda (due singolari e un doppio). Primi del girone ed in semifinale ecco l’Olanda, con un super Lorenzo Pennisi che batte 6-2 6-2 David Hoffman, mentre Gregianin prevale su Bart Beks. Nella finalissima sfida magica con l’India, rivelazione del torneo. Ma l’Italia è la più forte al mondo e trionfa: Lorenzo Pennisi supera 6-1 6-1 Jagdish Tanwar e Gregianin prevale su Nitten Kirrtane per 2-6 7-5 6-4, evitando la disputa del doppio.

Ottimo risultato anche per la squadra femminile italiana Over 50 con un’altra fiorentina, Valentina Padula tesserata per il Match Ball Firenze, che ha vinto la medaglia d’argento perdendo solo al doppio di spareggio in finale contro la Gran Bretagna.

