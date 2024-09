Us Open 2024, Djokovic eliminato a sorpresa da Popyrin. “Una partita orribile”

Roma, 31 agosto 2024 - Sorpresa agli U.S. Open: Novak Djokovic è stato eliminato dall'australiano Alexei Popyrin, numero 28 del ranking, al terzo turno con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

Dopo il prematuro addio di Alcaraz anche Nole, reduce dall'oro olimpico, va ko rinviando ancora una volta l'agognato record dei 25 Slam vinti.

Per il quattro volte campione a New York è la prima eliminazione al terzo turno in 18 anni: "Per me è stata una partita orribile", ha ammesso il serbo che ora cercherà di "ricalibrarsi e guardare avanti".

Djokovic aveva battuto Popyrin in tre incontri precedenti, tra cui l'Australian Open e Wimbledon di quest'anno. Fatali i 14 doppi falli (e 49 errori non forzati in totale)

