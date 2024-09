Us Open 2024, gli italiani in campo oggi: scocca l'ora di Sonego

New York, 27 agosto 2024 - Dopo i primi quattro azzurri, tocca agli altri sei italiani impegnati nel tabellone maschile debuttare agli Us Open. Oltre a Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Mackenzie Mc Donald, scocca l'ora in questa edizione del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, di Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Il tennista brindisino se la deve vedere con il ceco Tomas Machac: fra i due non ci sono precedenti.

Non ce ne sono neppure fra Arnaldi e il suo avversario al primo turno, ossia l'americano Zachary Svajda, e neppure fra Cobolli e l'australiano James Duckworth. Anche Bellucci non ha mai sfidato lo svizzero Stan Wawrinka, mentre il bilancio fra Sonego e lo statunitense Tommy Paul è sull'1-1, con entrambe le partite che risalgono al 2021 (quando il nostro portacolori si impose a Cincinnati, arrendendosi invece a Rotterdam).

Orari e dove vedere le partite

Il primo a scendere in campo sarà Fabio Fognini, protagonista nel secondo match di giornata sul Campo 10. L'incontro con Tomas Machac prenderà il via non prima delle 18:15 (ora italiana) e verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sul canale Sky Sport Max (205), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Dopo Fognini, sempre sul Campo 10, sarà la volta di Matteo Arnaldi: il suo match contro Zachary Svajda non comincerà prima delle 20:15 (ora italiana). La sfida sarà visibile in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Max (205), e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Sarà impegnato sul Campo 12, nella quarta sfida di giornata, Flavio Cobolli contro James Duckworth. La partita del tennista nativo di Firenze non inizierà prima delle 21:30 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Bellucci-Wawrinka sarà il quarto e ultimo match di scena sul Campo 17: il che significa che comincerà non prima delle 23 (ora italiana). L'incontro sarà visibile in diretta tv su Supertennis TV e Sky Sport Arena (204), oltre che in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Infine, Lorenzo Sonego sarà protagonista nella notte, non prima delle 2:15 (ora italiana): il suo match contro Tommy Paul chiuderà il programma del Louis Armstrong Stadium. La partita verrà trasmessa su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

