A Shanghai Djokovic si prende la semifinale

Novak Djokovic ha raggiunto la semifinale dello Shanghai Masters grazie al successo in tre set sul 19enne ceco Jakub Mensik. Per il campione serbo vittoria in rimonta. Perso il primo set al tiebreak, ha strappato all'avversario i successivi due con il punteggio di 6-1, 6-4. Ora affronterà lo statunitense Taylor Fritz (n.7 del mondo) che si è sbarazzato piuttosto facilmente del belga David Goffin (6-3, 6-4).