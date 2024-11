Abodi 'unificare Coni e Cip per consacrazione Costituzione'

"Per consacrare quanto sancisce, l'articolo 33 della Costituzione, con i dovuti modi e tempi, dovrà portare a unificare Coni e Cip". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani,Andrea Abodi, durante la conferenza stampa "La disabilità non è un limite". "Bisogna garantire le pari opportunità, ma siamo ancora lontani - ha aggiunto -. Dove non stiamo andando nella direzione giusta se parlo di sport? Sicuramente nella scuola. Le lacune lì iniziano dalle infrastrutture e gli impianti devono essere veramente accessibili, ma gli stadi e gli impianti in Italia non lo sono quasi mai".