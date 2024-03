Al Milan basta Pulisic, Empoli battuto 1-0

Al Milan basta il gol di Pulisic per battere l'Empoli e guadagnare tre punti importanti per la cosa al secondo posto. La squadra di Pioli sale a quota 59 e si prende momentaneamente la seconda piazza in attesa della Juventus, in campo contro l'Atalanta. La rete arriva al 42' con Okafor (al posto dello squalificato Leao) che serve l'assist a Pulisic. Altro stop per i toscani di Nicola.