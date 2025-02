Antonio Conte: "Napoli, il mercato invernale deve colmare l'uscita di Kvaratskhelia"

"Chi mi conosce sa che non mi isolo e partecipo quando mi chiedono opinioni su operazioni di mercato. Io cerco di risolvere il problema in tutti i modi, perché c'è molta differenza tra togliere il problema e risolverlo. Di solito quando non risolvi, lo rimandi solo e tornerà a bussare alla tua porta". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match contro la Roma, guardando al mercato invernale giunto agli ultimi giorni.

"Io spero che questo mercato - dice - mi restituisca una situazione dello stesso livello precedente. Abbiamo perso il campione Kvaratskhelia che a oggi non è stato sostituito. Kvara a detta di tutti è molto importante, è stato venduto a 70-75 milioni. Le altre uscite sono state rimpiazzate, la sua no. C'è quindi a livello oggettivo l'uscita di un campione da una rosa con cui ha giocato la prima parte di campionato, visto che non c'è più da 4-5 partite, ma va tenuto presente. Ma sta al club prendere decisioni, io dico la mia se mi viene chiesto. Non scopro certo adesso che il mercato del Napoli non sarà il mercato delle big, perché si devono rispettare i limiti di soldi, stipendio e anche convincere i calciatori a venire qui. Non possiamo fare la voce grossa sul mercato rispetto ad altri club che hanno meno limiti".