Atalanta: De Ketelaere recupera, è tra i convocati per il Milan

Recupero lampo per Charles De Ketelaere, che figura nei 21 convocati dell'Atalanta per la partita di campionato la sera di Pasqua in casa del Milan. L'ex di turno, dopo aver saltato il Bologna domenica scorsa per una lesione muscolo fasciale all'adduttore lungo a sinistra, ha recuperato in appena otto giorni. Non è in gruppo, invece, il difensore austriaco Stefan Posch nonostante si sia allenato in campo fin da martedì.