Atp Finals: Medvedev 'con Sinner so cosa devo fare'

"Non credo di dover inventare molto. Può suonare strano perché ho perso molte partite con lui, ma mi sento che tatticamente so cosa devo fare. L'unico problema è che il ragazzo gioca davvero bene, tu puoi fare il miglior match possibile tatticamente o a livello di tennis e puoi comunque perdere. Questa è la realtà e non è una realtà facile". Lo ha detto, nella conferenza stampa dopo la partita vincente contro Alex De Minaur alle Atp Finals di Torino, Daniil Medvedev a proposito del prossimo scontro col il numero 1 al mondo Jannik Sinner. "Io sono pronto - ha aggiunto - , vado, gioco il mio tennis, se perdo è ok, se vinco è perfetto. Vedremo come va, io cercherò di preparare bene la partita tatticamente, ci proverò e basta"