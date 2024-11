Atp Finals: Medvedev 'frustrato e arrabbiato con me stesso'

"Mi sono arrabbiato, mi sono sentito frustrato. Questa volta ero completamente arrabbiato con me stesso, non ce l'avevo con altri. Solo con me stesso. Sì, mi sono sentito molto frustrato". Lo ha detto Daniil Medvedev dopo il match di esordio alle Nitto Atp Finals di Torino (che il russo ha vinto nel 2020) nel quale è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz in due set. Match caratterizzato da momenti di forte nervosismo del tennista russo, che ha rotto una racchetta e ne ha scagliata un'altra più volte a terra, ricevendo anche qualche fischio da parte del pubblico sugli spalti. "Cosa posso fare ora per migliorare? Non ne ho idea. Proverò solo a fare meglio. Se non funziona, sono felice di essere fuori dal torneo. Se funziona, sono felice di restare qui. Vedremo come va" ha concluso.