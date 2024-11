Atp Finals: troppo Medvedev per De Minaur, riscatto russo

Riscatto nel secondo turno delle Atp Finals di Torino per Daniil Medvedev, numero 4 del ranking mondiale. Dopo la sconfitta all'esordio con Taylor Fritz, il russo ha sconfitto in due set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-2 6-4. Il match, spettacolare ed apprezzato dal pubblico, è stato molto combattuto all'inizio, scambi lunghi e games ai vantaggi. Entrambi i giocatori hanno sfoggiato il loro repertorio, dai passanti da fondo campo alle volée. Medvedev ha impiegato poco per trovare la chiave della partita, soprattutto alzando la velocità della pallina. La difesa dell'australiano è crollata già al terzo game, quando è arrivato il primo break del russo. Poi Medvedev ha dilagato, imponendo il suo ritmo, ed il set è scivolato via in 40 minuti. Anche il secondo set è iniziato all'insegna dell'equilibrio. I due giocatori hanno continuato ad affrontarsi a viso aperto: De Minaur ha insistito con le variazioni di ritmo, Medvedev ha tentato di aumentare ancora i giri del motore. Il gioco decisivo è stato il nono: nuovo break del russo e via libera per la conquista del match. Ora per lui sarà decisiva la sfida con Sinner per l'accesso alle semifinali delle Finals.