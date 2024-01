La cinese Qinwen Zheng (n.15 mondiale) si è regalata agli Australian Open la prima semifinale Slam in carriera battendo la russa Anna Kalinskaya (n.75) in tre set, con il punteggio di 6-7(4/7), 6-3, 6-1. Per un posto in finale domani affronterà l'ucraina Dayana Yamstremska (n.93).