Bagnaia "la Ducati è un po' imprevedibile ci stiamo lavorando"

"Stiamo cercando una strada per risolvere questo problema delle vibrazioni che rendono la mia Ducati imprevedibile. Qui a Jerez ho vinto due volte con due moto molto diverse e spero di riuscirci di nuovo". Lo ha detto Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport in vista del Gp di Spagna di domenica prossima sul circuito di Jerez, sostenendo anche di non essere preoccupato per un inizio di stagione non brillante. "Di certo dobbiamo trovare più performance - ha proseguito il pilota torinese -. Abbiamo avuto qualche complicazione nelle prime gare, soprattutto per via di queste vibrazioni che non si sa da dove arrivino, è complicato anche per gli ingegneri capire questa cosa. Una strada la stiamo trovando: questa moto ha un bilanciamento un po' diverso e stiamo lavorando". "Se fossimo a a poche gare dalla fine o a metà campionato il ritardo in classifica mi farebbe pensare - ha detto ancora Bagnaia - ma adesso è presto per preoccuparsi. Certo 30 punti di distacco dal leader non sono pochi. Purtroppo abbiamo buttato via una gara per un contatto e questo non ci ha aiutato ma è importante riuscire a trovare la quadra. Qui servirà partire subito veloci e prendere il ritmo giusto. Rivali? La Ktm qua l'anno scorso andava molto forte, poi l'Aprilia e Vinales sono molto veloci, soprattutto nelle ultime fasi i gara".