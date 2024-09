Basket: Milano vince la Supercoppa, batte Bologna 98-96

L'EA7 Emporio Armani Milano ha vinto la Supercoppa di basket battendo la Virtus Segafredo Bologna 98-96 dts (17-26, 36-47, 64-69, 84-84) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Per i lombardi guidati da Ettore Messina si tratta della quinta vittoria in nove finali, quattro anni dopo l'ultimo trofeo. Anche la Virtus ha in bacheca quattro titoli, tre dei quali li aveva conquistati nelle ultime edizioni. Per Messina, è la terza Supercoppa, dopo i successi del 2020 sulla panchina sempre dell'Olimpia e del 2002 sulla panchina di Treviso.